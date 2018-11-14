Ср, 14.11.2018
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  • Первое фото после родов: Нюша во время прогулки с дочкой похвасталсь идеальной фигурой

Первое фото после родов: Нюша во время прогулки с дочкой похвасталсь идеальной фигурой

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Нюша.

ФОТО: Instagram

28-летняя Нюша впервые стала матерью неделю назад - в одной из элитных клиник Майами певица родила дочь. 

Имя малышки счастливые родители пока не называют, однако снимками новорожденной крохи иногда делятся с поклонниками. Так, несколько дней назад Нюша рассказала, что дочка чувствует себя хорошо, а она привыкает к новой для себя роли - мамы. Затем в соцсети артистки появилось свежее фото, сделанное во время одной из прогулок с новорожденной.

На фотографии знаменитость, одета в удлиненную футболку и короткие джинсовые шорты, демонстрирует идеальную послеродовую форму. Глядя на фигуру, сложно поверить, что Нюша родила всего неделю назад!

Нюша.

ФОТО: Instagram

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