Первое фото после родов: Нюша во время прогулки с дочкой похвасталсь идеальной фигурой
14 ноября 2018, 10:57
28-летняя Нюша впервые стала матерью неделю назад - в одной из элитных клиник Майами певица родила дочь.
Имя малышки счастливые родители пока не называют, однако снимками новорожденной крохи иногда делятся с поклонниками. Так, несколько дней назад Нюша рассказала, что дочка чувствует себя хорошо, а она привыкает к новой для себя роли - мамы. Затем в соцсети артистки появилось свежее фото, сделанное во время одной из прогулок с новорожденной.
На фотографии знаменитость, одета в удлиненную футболку и короткие джинсовые шорты, демонстрирует идеальную послеродовую форму. Глядя на фигуру, сложно поверить, что Нюша родила всего неделю назад!