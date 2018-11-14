Первое фото после родов: Нюша во время прогулки с дочкой похвасталсь идеальной фигурой

Имя малышки счастливые родители пока не называют, однако снимками новорожденной крохи иногда делятся с поклонниками. Так, несколько дней назад Нюша рассказала, что дочка чувствует себя хорошо, а она привыкает к новой для себя роли - мамы. Затем в соцсети артистки появилось свежее фото, сделанное во время одной из прогулок с новорожденной.