Что-то пошло не так... Эшли Грэм заклеила грудь скотчем и пожалела об этом

Так, на своей странице в Instagram знаменитость поделилась видео, на котором она заклеила грудь черным скотчем, чтобы немного приподнять ее и придать ей красивую форму. Такой лафхак Эшли подсмотрела у Ким Кардашьян и рэп-исполнительницы Карди Би, которая также повторила этот способ фиксации бюста за звездой реалити-шоу, передает TSN.

Для просмотра видео, листайте вправо.

"Ким это пробовала, Карди Би это пробовала, я попробовала залепить. Ну я не знаю. Я не понимаю, как это работает", - обратилась модель к своим подписчикам, комментируя то, что происходит на видео.

Однако судя по серии роликов у Эшли что-то пошло не так и звезда осталась не удовлетворена результатом.