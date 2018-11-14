Ср, 14.11.2018
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  • Что-то пошло не так... Эшли Грэм заклеила грудь скотчем и пожалела об этом

Что-то пошло не так... Эшли Грэм заклеила грудь скотчем и пожалела об этом ВИДЕО!

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Ashley Graham walking on the red carpet at the 2018 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones held at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills on March 4, 2018. (Photo by JC Olivera/Sipa USA)

ФОТО: Sipa USA/JC Olivera/Sipa USA

Одна из самых известных американских моделей plus-size Эшли Грэм, которая недавно показала, как надо эротично позировать, решила воспользоваться одним из интимных советов Ким Кардашян. 

Так, на своей странице в Instagram знаменитость поделилась видео, на котором она заклеила грудь черным скотчем, чтобы немного приподнять ее и придать ей красивую форму. Такой лафхак Эшли подсмотрела у Ким Кардашьян и рэп-исполнительницы Карди Би, которая также повторила этот способ фиксации бюста за звездой реалити-шоу, передает TSN.

Для просмотра видео, листайте вправо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ким это пробовала, Карди Би это пробовала, я попробовала залепить. Ну я не знаю. Я не понимаю, как это работает", - обратилась модель к своим подписчикам, комментируя то, что происходит на видео.

Однако судя по серии роликов у Эшли что-то пошло не так и звезда осталась не удовлетворена результатом.

"Я не уверена, что все сделала правильно. Есть подозрение, что цель не достигнута", - призналась Грэм перед камерой. 

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