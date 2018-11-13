Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Максимом Галкиным

Несколько недель назад поклонники Аллы Пугачевой были шокированы совершенно неожиданной новостью: ряд СМИ сообщили, что Максим Галкин не просто разводится с примадонной, но еще и тайно встречается с Юлией Барановской, сообщает Starhit.ru.

Разумеется, ни один из участников этого предполагаемого любовного треугольника не давал никаких комментариев, но фанаты все равно не отступали. Теперь же Юлия решила прояснить ситуацию раз и навсегда, полностью опровергнув домыслы.

«Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание, не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придется комментировать «мусор» из Интернета. Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить», — заявила телеведущая.

По словам Барановской, она даже подумывала подать в суд на издание, написавшее о ее романе с Галкиным, но после передумала. Сейчас звезда программы «Мужское-женское» старается не говорить о личной жизни. Несколько месяцев назад Юлия признавалась, что больше не одинока, но раскрывать личность возлюбленного не захотела.

А вот Максим Галкин комментировать слухи о романе с Барановской в принципе не стал. Вместо этого телеведущий продолжил демонстрировать семейную идиллию с Аллой Пугачевой, что является наилучшим доказательством их чувств по отношению друг к другу.