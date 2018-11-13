Певица Земфира оказалась злостной неплательщицей

В какой-то момент певица задолжала жилищно-коммунальной службе 11 тысяч рублей (около 150 евро). Их она не может перечислить уже несколько месяцев. Так как связаться с Земфирой не удалось, ее начали искать судебные приставы. Если рок-певица не погасит задолженность в ближайшее время, ей грозят штрафы и арест имущества, пишет 7d.org.ua.