Вт, 13.11.2018
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Певица Земфира оказалась злостной неплательщицей

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Земфира.

ФОТО: ITAR-TAS / Scanpix.

Певица Земфира задолжала за жилищно-коммунальные услуги. Ее разыскивают судебные приставы. Земфира владеет роскошной квартирой в центре Москвы, но из-за постоянных гастролей она редко там бывает.

В какой-то момент певица задолжала жилищно-коммунальной службе 11 тысяч рублей (около 150 евро). Их она не может перечислить уже несколько месяцев. Так как связаться с Земфирой не удалось, ее начали искать судебные приставы. Если рок-певица не погасит задолженность в ближайшее время, ей грозят штрафы и арест имущества, пишет 7d.org.ua.

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