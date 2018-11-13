«У меня сейчас отношения с куклой. И она намного лучше моей бывшей жены»

Японец Масаюки Озаки со своей куклой ФОТО: BEHROUZ MEHRI / AFP

Свою избранницу он назвал Маю. Мужчина и кукла живут в одном доме с бывшей женой и дочерью японца, пишет New York Post.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI / AFP

Озаки работает физиотерапевтом. Он ходит на свидания с куклой, возит ее в инвалидном кресле и одевает в парики, сексуальную одежду и украшения.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI / AFP

Японец уверен, что женщины холодны и ворчливы. Мужчины хотят, что бы их слушали без возмущений, а кукла с этим идеально справляется.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI / AFP

Людей с похожими вкусами становится в Японии все больше. И это приводит к падению рождаемости в стране.

Ежегодно в Японии продается около 2 000 сексуальных кукол, которые стоят от 6 000 долларов.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI / AFP

Они оснащены сменной головой, пальцами, что двигаются, и реалистичными половыми органами. Куклы популярны среди инвалидов, вдовцов, и фетишистов.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI / AFP

62-летний Сэнджи Накаджима даже повесил фотографии резиновой подружки в рамку на стене, берет ее с собой на серфинг и горнолыжный курорт. Он тоже уверен, что нашел истинную любовь и никогда не сможет изменить кукле с кем-либо.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI / AFP

Производители кукол уверенны, что популярность их продукта будет только расти.