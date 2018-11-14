Перемены! Новое утреннее драйв-шоу на «Народном Радио» будут вести Горский и Исаченко

Борис Горский и Алексей Исаченко отныне будут будить вас по утрам. Слушайте с понедельника по пятницу с 6:30 до 10:00. Утреннее драйв-шоу «Народное Утро» - в эфире с понедельника, 19 ноября.

Также вместе с Борисом и Алексеем по утрам вместе с вами Анастасия Петерсон, чтобы каждое буднее утро начиналось информативно.

Просыпайтесь с драйв-шоу «Народное Утро»! Будни станут веселее!

Потому, что каждое утро - народное!

Напомним, что информация о переходе Бориса Горского на «Народное Радио» подтвердилась 1 ноября. Руководство радиостанции дало нам тогда свой комментарий.

«Да, это уже не секрет. Сегодня Борис Горский стал частью коллектива "Народного Радио". Вопреки разным слухам, хочу сказать, что это взвешенное решение как со стороны Бориса, так и с нашей стороны. Не скрою, что мы очень рады, что всё сложилось таким образом. Уверен, что и слушатели "Народного Радио" тепло восприняли эту новость. Что касается поклонников таланта Бориса, - добро пожаловать на "Народное"!» - сказал порталу Limon.ee генеральный директор «Народного Радио» Дмитрий Красильников.