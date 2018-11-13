Анатолий Белый рассказал, простила ли его Марина Голуб перед смертью

Они вместе работали в театре "Шалом", между ними завязался страстный роман, а потом актеры поженились.

"Это страница моего становления: и мужского, и профессионального", – признается Белый.

Вместе они прожили 12 лет, а потом расстались: Анатолий полюбил другую женщину. В той семье у него родилось двое детей.

У Марины Голуб жизнь тоже стала налаживаться. А в октябре 2012 года произошла автокатастрофа, в которой актриса погибла.

Тогда Анатолий бросил все дела, отменил съемки, чтобы проводить в последний путь женщину, которая была важной частью его судьбы.