Юлия Самойлова сообщила о трагической смерти крестного сына

Печальную новость Юлия Самойлова объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня днем я узнала, что в пятницу, 9 ноября, 2018 года, в 19:45... в ужасной автокатастрофе, в один момент, не стало моего маленького крестника Темы и близкой подруги Кристины. Дай Бог сил пережить это всем близким ... светлого вам пути, мои ангелочки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала убитая горем Самойлова.