На Бузову заявили в полицию, и теперь ей грозит уголовное дело

Напомним, блогеры обвинили Ольгу Бузову в обмане из-за конкурса, рекламным лицом которого стала телеведущая. Пользователи спонсировали покупку автомобиля победителю конкурса, а взамен каждый из них должен был получить 150 тысяч подписчиков, пишет Life.ru.

В результате спонсоры конкурса потеряли от 50 до 100 тысяч рублей, а вместо подписчиков получили лишь некоторое количество ботов. Обиженные блогеры обвинили Бузову в мошенничестве на 12 миллионов рублей и пригрозили обратиться в полицию, если она не вернет деньги или не выполнит обязательства. И вот теперь их угрозы воплотились в жизнь.

Как стало известно, заявление в полицию подала Щъркова Кристина Владимировна. Девушка утверждает, что пострадала от действий Ольги Бузовой и потеряла 100 тысяч рублей. Впрочем, по мнению адвоката Сергея Жорина, наказать телеведущую все равно не удастся.