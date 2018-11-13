На Бузову заявили в полицию, и теперь ей грозит уголовное дело

Ссора между Ольгой Бузовой и обманутыми блогерами продолжает набирать обороты. Несколько пользователей Instagram, которые так и не стали популярны вопреки обещаниям телеведущей, обвинили девушку в мошенничестве и обратились в суд, сообщает Super.
Напомним, блогеры обвинили Ольгу Бузову в обмане из-за конкурса, рекламным лицом которого стала телеведущая. Пользователи спонсировали покупку автомобиля победителю конкурса, а взамен каждый из них должен был получить 150 тысяч подписчиков, пишет Life.ru.
В результате спонсоры конкурса потеряли от 50 до 100 тысяч рублей, а вместо подписчиков получили лишь некоторое количество ботов. Обиженные блогеры обвинили Бузову в мошенничестве на 12 миллионов рублей и пригрозили обратиться в полицию, если она не вернет деньги или не выполнит обязательства. И вот теперь их угрозы воплотились в жизнь.
Как стало известно, заявление в полицию подала Щъркова Кристина Владимировна. Девушка утверждает, что пострадала от действий Ольги Бузовой и потеряла 100 тысяч рублей. Впрочем, по мнению адвоката Сергея Жорина, наказать телеведущую все равно не удастся.
«В любом случае со стороны Бузовой нет, не было и не может быть никакого состава преступления. Поэтому вот эти торжественные походы с подачей заявления преследуют только одну цель — привлечение внимание к себе».