Боровшаяся с раком Юля Волкова прокомментировала свою беременность

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Волкова, прославившаяся участием скандально известной группе «Тату», взбодрила поклонников, выложив свежий снимок, сделанный в лифте. На фото артистка запечатлела себя в платье с узором гусиная лапка. Поклонники обратили внимание, что у наряда талия завышена, а сама одежда довольно свободно сидит на фигуре обычно стройной Юлии, передают Dni.

Неудивительно, что подписчики сделали вывод, будто Волкова беременна. Одни интернет-пользователи начали сейчас же ее поздравлять, а другие, более осторожные, задавать вопросы, действительно ли артистка ждет ребенка.

«Юля беременна? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», «Юлия, вы в положении?», «Беременная?», «Поздравляю! Очень рада за тебя Юля!», «Тоже показалось, что беременна, но скорее всего это такое платье. Я за это не люблю такой крой, даже супер худенькие девушки выглядят немножко беременными», «Кольцо на пальце и мне тоже кажется что вы в положении. Может быть обман зрения и просто такое платье», – прокомментировали кадр любопытствующие поклонники.

Самое интересное, что Юлия Волкова не оставила без внимания высказывания фанатов. Она ответила в комментариях: «Нет я не беременна, такая фотка». А вот насчет свадьбы фанаты не ошиблись. Артистка действительно недавно вышла замуж. Однако личность своего избранника певица предпочла не раскрывать.

Недавно в интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» Волкова призналась, что счастлива в отношениях с мужчиной, который чуть старше ее. Певица подчеркнула, что не делит с избранником жилплощадь, потому что он живет в другой стране.