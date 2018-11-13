Украинская модель сломала позвоночник в результате ДТП за границей

Однако 31 октября девушка едва не погибла во время катания на скутере. По признанию Трибель, ранее она никогда не садилась за руль подобного транспортного средства, но знакомый убедил ее, что она не пострадает.

«У меня случилась беда. 31.10.2018 около часа дня я попала в в аварию. В результате этого получила перелом ноги и позвоночника. Я нахожусь в тяжелом состоянии в Китае в городе Сямынь. Мне нужна помощь. Требуется операция на позвоночнике и реабилитация. Мои родные делают все возможное, чтобы забрать меня домой. Мне очень нужна помощь», — рассказала девушка в социальной сети.

По словам Татьяны, она врезалась в бордюр, после чего неудачно упала со скутера. Девушка сразу поняла, что получила серьезные травмы, ведь она не могла двигаться и испытывала боль во время дыхания.

Разумеется, Трибель тут же доставили в китайскую больницу, но от работы местных специалистов девушка была в ужасе.

«Меня просто таскали, бросали на стол, как мешок картошки, чтобы сделать рентген. Четыре раза перебрасывали. Не давали обезболивающих. Через шесть часов дали ибупрофен. Сильное обезболивающее дали только тогда, когда я в один момент перестала дышать. Это на четвертый день», — сообщила девушка.

После того, как Татьяна узнала о сломанном позвоночнике, она решила обратиться в украинское консульство в Шанхае. Там модели обещали помочь с дорогостоящей операцией. Однако из-за отсутствия медицинской страховки начались сложности. Теперь Трибель собирает средства на лечение самостоятельно. По словам девушки, хирургическое вмешательство обойдется ей в семь с половиной тысяч долларов, и еще около тысячи понадобится на специальный имплант, который поможет ей снова начать ходить.

ФОТО: Социальные сети