54? Не верим! Сандра Баллок удивляет внешним видом
13 ноября 2018, 14:47
Актриса Сандра Баллок всегда была настоящей красоткой. Похоже, ей известны секреты, как подчинить себе время. Во всяком случае, звезда ну никак не выглядит на свои 54 года.
На днях прошла премьера фильма ужасов «Птичий короб», где Сандра Баллок сыграла главную роль. Картина выглядит своеобразным продолжением фильма «Тихое место» Джона Красински, только там, чтобы не попасть в лапы инопланетных монстров, нельзя было шуметь, а здесь — смотреть.
Трейлер нового фильма смотрите ниже, а также свежие снимки актрисы вы найдете в нашей галерее!