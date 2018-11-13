Вт, 13.11.2018
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Криминал на Сааремаа: кто-то съел торт ребенка, полиции пришлось разбираться

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Poiss tordiga. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: West Coast Surfer / Picture Alliance / Moodboard

На прошлой неделе на Сааремаа произошла ситуация, в которую потребовалось вмешаться полиции: в социальном доме в Курессааре кто-то съел торт, купленный ребенку, пишет Saarte Hääl

Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сказал, что вызов в социальный дом поступил в прошлую субботу. Кто-то посягнул на торт, предназначенный для ребенка. 

К счастью, личность сладкоежки установили и полиция побеседовала с обеими сторонами и они пришли к консенсусу. «Тот, кто съел чужой торт, обещал купить новый взамен», - сказал Кахро изданию Saarte Hääl.

Всё завершилось очень просто. Новый торт лежал в холодильнике уже на следующий день. 

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