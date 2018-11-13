Криминал на Сааремаа: кто-то съел торт ребенка, полиции пришлось разбираться

Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сказал, что вызов в социальный дом поступил в прошлую субботу. Кто-то посягнул на торт, предназначенный для ребенка.

К счастью, личность сладкоежки установили и полиция побеседовала с обеими сторонами и они пришли к консенсусу. «Тот, кто съел чужой торт, обещал купить новый взамен», - сказал Кахро изданию Saarte Hääl.