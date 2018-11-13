Криминал на Сааремаа: кто-то съел торт ребенка, полиции пришлось разбираться
13 ноября 2018, 15:15
На прошлой неделе на Сааремаа произошла ситуация, в которую потребовалось вмешаться полиции: в социальном доме в Курессааре кто-то съел торт, купленный ребенку, пишет Saarte Hääl.
Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сказал, что вызов в социальный дом поступил в прошлую субботу. Кто-то посягнул на торт, предназначенный для ребенка.
К счастью, личность сладкоежки установили и полиция побеседовала с обеими сторонами и они пришли к консенсусу. «Тот, кто съел чужой торт, обещал купить новый взамен», - сказал Кахро изданию Saarte Hääl.
Всё завершилось очень просто. Новый торт лежал в холодильнике уже на следующий день.