Ученые подсчитали, сколько людей одержимы сексом

Ученые из Университета Миннесоты решили узнать, сколько людей одержимы сексом. Они провели исследование и выяснили, что 10% мужчин и 7% женщин не могут нормально контролировать свои сексуальные позывы и мысли. Они имеют расстройство, которое называется сексуальная одержимость.

Сексуальную одержимость часто называют гиперсексуальностью. Это расстройство не признается официальной наукой и не включается в список психических и сексуальных нарушений. При этом, многие психиатры отмечают, что количество людей с сексуальной одержимостью постоянно растет. В США даже появились специализированные центры для лечения сексуальной одержимости.