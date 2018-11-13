Вт, 13.11.2018
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Ученые подсчитали, сколько людей одержимы сексом

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Каждый 10-й мужчина и каждая 12-я женщина страдают от сексуальной одержимости, пишет Mport.ua.

Ученые из Университета Миннесоты решили узнать, сколько людей одержимы сексом. Они провели исследование и выяснили, что 10% мужчин и 7% женщин не могут нормально контролировать свои сексуальные позывы и мысли. Они имеют расстройство, которое называется сексуальная одержимость.  

Сексуальную одержимость часто называют гиперсексуальностью. Это расстройство не признается официальной наукой и не включается в список психических и сексуальных нарушений. При этом, многие психиатры отмечают, что количество людей с сексуальной одержимостью постоянно растет. В США даже появились специализированные центры для лечения сексуальной одержимости. 

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