О боже! Свежую фотосессию живого Кена на пляже будет непросто «развидеть»

35-летняя звезда социальных сетей потратил уже более 800 000 долларов на многочисленные пластические операции для того, чтобы восхищать или же пугать (тут вопрос спорный) окружающих своим нечеловеческим видом.

В последние годы человек-кукла сосредоточился на борьбе с лишним весом. Он прошёл через несколько липосакций и даже установил искусственные кубики пресса. Для того, чтобы иметь тонкую талию, бедолаге пришлось удалить четыре ребра. Живой Кен также многим пожертвовал ради объемных ягодиц: в частности, он длительное время налегал на фастфуд, чтобы у него на животе и боках появился достаточный объём жира, который можно было впоследствии пересадить в ягодицы.