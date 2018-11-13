О боже! Свежую фотосессию живого Кена на пляже будет непросто «развидеть»

Носящий гордую кличку «живой Кен» уроженец Бразилии Родриго Алвес вновь похвастался своим роскошным телом. На пляже этот мужчина появился в миниатюрных плавках, чтобы подчеркнуть все аспекты своей пластической внешности.
35-летняя звезда социальных сетей потратил уже более 800 000 долларов на многочисленные пластические операции для того, чтобы восхищать или же пугать (тут вопрос спорный) окружающих своим нечеловеческим видом.
В последние годы человек-кукла сосредоточился на борьбе с лишним весом. Он прошёл через несколько липосакций и даже установил искусственные кубики пресса. Для того, чтобы иметь тонкую талию, бедолаге пришлось удалить четыре ребра. Живой Кен также многим пожертвовал ради объемных ягодиц: в частности, он длительное время налегал на фастфуд, чтобы у него на животе и боках появился достаточный объём жира, который можно было впоследствии пересадить в ягодицы.
За плечами Родриго несколько ринопластик, подтяжка ягодиц, установка силиконовых имплантов грудных мышц, а также множество уколов ботокса и тьма-тьмущая других процедур.
Одним словом, смотрите тело – пособие по пластической хирургии – в нашей галерее!