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  • Без ретуши! Отметив 55-летие, Вика Цыганова опубликовала фото в бикини

Без ретуши! Отметив 55-летие, Вика Цыганова опубликовала фото в бикини

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Вика Цыганова

ФОТО: Instagram

Многих современных знаменитостей часто упрекают в том, что уж слишком активно они фотошопят свои снимки в социальных сетях. Вика Цыганова утверждает, что она не из таких.

28 октября Вике Цыгановой исполнилось 55 лет. Свой юбилей королева шансона отметила, готовясь к большому юбилейному концерту, который прошел в начале ноября в столичном «Крокус Сити Холле», а сразу после улетела на заслуженный отдых, пишет Woman.

Вместе с супругом Вадимом артистка отправилась в Таиланд и теперь регулярно публикует красочные фотографии. 11 ноября Цыганова поделилась в Instagram снимком, на котором позирует в бикини.

Певица признавалась ранее, что не использует фильтры, не знает, как ретушировать фотографиии — вообще со всеми приложениями в телефоне она на «вы». А потому — каждая ее публикация максимально честная. В том числе и этот пляжный снимок. 

Ну что сказать? Звезда находится в отличной форме!  

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