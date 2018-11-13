Без ретуши! Отметив 55-летие, Вика Цыганова опубликовала фото в бикини

28 октября Вике Цыгановой исполнилось 55 лет. Свой юбилей королева шансона отметила, готовясь к большому юбилейному концерту, который прошел в начале ноября в столичном «Крокус Сити Холле», а сразу после улетела на заслуженный отдых, пишет Woman.

Вместе с супругом Вадимом артистка отправилась в Таиланд и теперь регулярно публикует красочные фотографии. 11 ноября Цыганова поделилась в Instagram снимком, на котором позирует в бикини.

Певица признавалась ранее, что не использует фильтры, не знает, как ретушировать фотографиии — вообще со всеми приложениями в телефоне она на «вы». А потому — каждая ее публикация максимально честная. В том числе и этот пляжный снимок.