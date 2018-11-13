Чем полезна хурма: семь причин съедать хотя бы один фрукт в день

С приходом осени на рынках ив супермаркетах появляется яркий оранжевый фрукт, который не только очень вкусный, но и полезный. Поэтому не отказывай себе в удовольствии им полакомиться в сезон. Чем же полезна хурма?

От простуды

В составе хурмы содержится большая доля аскорбиновой кислоты, которая благоприятно влияет на защитные функции организма против вирусных простудных заболеваний. Поэтому поставь себе за правило в осенне-зимний сезон съедать хотя бы одну хурму в день, чтобы повысить иммунитет.

Интересно: Родиной хурмы является Китай. Потом этот сочный фрукт попал в Восточную Азию, а затем – в Японию, ну а мировую славу хурма получила в лишь конце 19-го века.

От депрессии и плохого настроения

Не секрет, что холодное время года способствует хандре и грусти. Чтобы избавиться от грустных мыслей и настроить себя на позитивный лад – ешь хурму. В ней много калия, поэтому хурму можно считать одним из эффективных и при этом натуральных антидепрессантов. Кстати, в борьбе с усталостью и стрессом тебе поможет не только мякоть хурмы, но ее сок.

Для энергии

Когда солнца мало, мы чувствуем себя вялыми и слабыми. Часто просто нет сил что-то делать, хочется все время лениться. Дело в том, что нам не хватает энергии. Повысить ее поможет хурма. Она богата сахарами, которые очень хорошо усваиваются организмом, после чего трансформируются в энергию.

От запора

В холодное время года многие начинают употреблять тяжелую пищу. Благодаря тому, что хурма содержит много воды и натуральные волокна, она оказывает на организм мягкое слабительное действие.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Для красоты

Хурма очень полезна для нашей кожи не только при приеме внутрь. Маски с использованием хурмы не так популярны, а зря! Все дело в том, что о них мало кто знает, но мы подскажем очень эффективное решение: перемешай яичный желток с мякотью спелого плода хурмы, добавь в эту смесь одну каплю сока лимона. Маску наноси на 15-20 минут. Через некоторое время ты заметишь, как твоя кожа стала более напитанной, воспаления ушли, и даже заметно небольшое сияние.

Для похудения