В Китае на глазах у прохожих бездна поглотила девушку

Камеры наблюдения сняли, как женщина рухнула в провал глубиной около трёх метров после того, как асфальт под её ногами начал внезапно рушиться. В результате падения жительница Китая сломала два ребра, сообщает BJ News.

Инцидент произошёл напротив автобусной остановки в городе Ланьчжоу. По информации полиции, ширина образовавшейся ямы составила тоже около трёх метров. На кадрах с камеры видеонаблюдения женщина в чёрной одежде падает в провал, а асфальт продолжает рушиться дальше.