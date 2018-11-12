Телезвезда призналась в наркотической зависимости и покаялась

40-летняя телезвезда неоднократно попадала в кадр с наркотиками. В одном из популярных роликов Прайс читала рэп со словами «Я люблю кокс» на вечеринке в компании нескольких мужчин, которых она встретила в баре. Женщина призналась, что была настолько пьяна, что не помнит запись этого видео, передает Lenta.ru.

«Заголовки в ту ночь стали для меня самым разрушительными, а критика в прессе — самой ужасной, которую я получала за последние 25 лет», — заявила Прайс.

По словам телезвезды, она никогда не принимала наркотики до тех пор, пока не начала «заниматься самолечением» во время брака с Хейлером. Пара неоднократно расставалась и сходилась, однако окончательно их союз разрушился спустя пять лет после свадьбы.

«Прежде, чем я пошла в реабилитационный центр, да, я употребляла кокаин. Я занималась самолечением и выбралась из этой колеи. С тех пор,как я рассталась с Кираном, это больше не происходило и не произойдет впредь», — пообещала звезда реалити.