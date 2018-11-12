Элина Нечаева раскрыла секрет своей идеальной репутации

В век социальных сетей очень тяжело сохранить хорошую репутацию, особенно звездам. Певица Элина Нечаева рассказала, как ей это удается.
Элина считает, чтобы иметь хорошую репутацию, надо уважать себя и окружающих: «А самый главный компонент – это любовь. Если человек любит себя, то он любит и окружающих его людей», пишет Elu24.
«Также образование и страсть к любимому делу помогают создавать положительный образ», - добавила она.
Певица говорит, что очень критична к себе и является перфекционистом, поэтому для нее неважно, сколько человек за ней следит: один или миллион. «Моя цель – выложиться по полной», - сказала Элина.
Девушка советует молодым артистам усиленно стараться и быть готовыми к тому, что не все получится с первого раза. «Не стоит опускать руки. Надо ставить четкие цели и двигаться к ним», - считает Нечаева.