Девушку выгнали из Лувра из-за декольте

В Instagram-аккаунте 25-летней Сиех появилась фотография, где она стоит в черном мини-платье с глубоким вырезом. «Вчера охранник остановил меня у входа в Лувр из-за внешнего вида. Он скорчился, послал отвратительные жесты в мой адрес и с ненавистью в глазах приказал мне прикрыться», — рассказала девушка в stories и добавила, что этот случай «разбил ей сердце», пишет Lenta.ru.