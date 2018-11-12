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Актер Чарли Шин едва не лишился родителей при пожаре в Малибу

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Чарли Шин

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Американский актер и лауреат премии «Золотой глобус» Чарли Шин заявил, что не может найти родителей после страшного пожара, охватившего леса и целые города в штате Калифорния. Мартин и Джанет Шин находились в Малибу. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Журналистам удалось разыскать информацию о пропавших и выживших. Оказалось, что родителей Чарли Шина эвакуировали из охваченного огнем города вовремя, и они выжили. Мартин признался, что это был самый страшный пожар за прожитые в Малибу 48 лет, пишет Life.ru.

Напомним, пожары на территории Калифорнии вспыхнули 8 ноября. Огонь охватил леса и населенные пункты на площади 36 тысяч гектаров, уничтожив почти семь тысяч построек и город Парадайс. Объявлена массовая эвакуация. 27 тысяч горожан покинули свои дома. Этот пожар уже признали самым разрушительным в истории штата. По предварительным подсчетам, стихийное бедствие унесло уже 23 жизни, более ста человек числится пропавшими без вести.10. Мстители.

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