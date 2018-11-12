Чиновник осадил наглых подписчиков Аллы Пугачевой

Эта новость испугала подписчиков Примадонны, и они стали писать Алле Борисовне и ее супругу Максиму Галкину, чтобы справиться о самочувствии певицы. Чтобы успокоить людей, член одного из профильных экспертных советов Госдумы Вадим Манукян выпустил на своей странице в Facebook целый пост о Пугачевой и ее поклонниках паникерах: «Я презираю людей, которые говорят гадости в отношении людей, тем более тех, которые болеют. Стоило бы просто пожелать народной артистке СССР скорейшего выздоровления, а не заниматься ее травлей в соцсетях, тем более, что она их читает и ей наверняка неприятно видеть всю эту свалку в интернет-помойке», пишет 7d.org.ua.