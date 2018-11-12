Пн, 12.11.2018
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  • «Моего дома больше нет»: пожар в Калифорнии уничтожил особняк Майли Сайрус

«Моего дома больше нет»: пожар в Калифорнии уничтожил особняк Майли Сайрус

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Miley Cyrus.

ФОТО: SCANPIX

Лесные пожары, которые бушуют в Калифорнии, уничтожили дом певицы Майли Сайрус. По словам артистки, она опустошена, но рада, что ее домашние животные спаслись.

— Мои питомцы и любовь всей моей жизни спасены, и это все, что имеет сейчас значение. Моего дома больше нет, — пишет Сайрус в Twitter.

Miley Cyrus Майли Сайрус с питомцами.

ФОТО: Instagram/Scanpix

Ранее сообщалось, что пожары также уничтожили дома известного актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга. Огонь уничтожил около семи тысяч строений, привёл к гибели минимум 31 человека и срочной эвакуации более 150 тысяч местных жителей. Площадь пожара достигла 80 тысяч гектаров.

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