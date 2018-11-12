«Моего дома больше нет»: пожар в Калифорнии уничтожил особняк Майли Сайрус
12 ноября 2018, 18:11
Лесные пожары, которые бушуют в Калифорнии, уничтожили дом певицы Майли Сайрус. По словам артистки, она опустошена, но рада, что ее домашние животные спаслись.
— Мои питомцы и любовь всей моей жизни спасены, и это все, что имеет сейчас значение. Моего дома больше нет, — пишет Сайрус в Twitter.
Ранее сообщалось, что пожары также уничтожили дома известного актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга. Огонь уничтожил около семи тысяч строений, привёл к гибели минимум 31 человека и срочной эвакуации более 150 тысяч местных жителей. Площадь пожара достигла 80 тысяч гектаров.