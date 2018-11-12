Стриженова сразила наповал своей огромной грудью до пупа

Около недели назад Екатерина Стриженова с супругом Александром отправились в Карелию. Там, в клинике популярная телеведущая проходит программу детокса, чтобы избавиться от лишнего веса и очистить организм от токсинов. По признанию Стриженовой, заставить мужа поехать вместе с ней в клинику, чтобы сдать все анализы и обследоваться у врачей, оказалось крайне тяжелым делом. "Ведь мужчины считают,что у них все окей до тех пор, пока что-нибудь не отвалилось (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – пояснила Стриженова.

Результат не заставил себя ждать. Екатерина похвасталась, что избавилась от нескольких лишних килограммов. "Вот стою я перед вами простая русская женщина...довольная! За неделю с гидромассажами, обёртываниями, баней, аквааэробикой, прессотерапией и детоксом сбросила 2кг 900гр... Конечно это не так много (2 года назад в #lucianoза 7 дней был минус 5кг), но все равно приятно. Теперь главное удержать результат!" – объявила довольная ведущая.