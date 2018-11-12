Фото поедающей суши Алены Водонаевой вызывают отвращение

В Сеть попали фото жующей суши Алены, и на них она выглядит, мягко говоря, не очень хорошо. Водонаева во время поглощения еды жеманничает и кривляется. Впрочем, многие решили, что это ее обычная мимика, и она сама не замечает, насколько некрасиво выглядит. Между тем, она продолжает высмеивать людей с лишним весом, и не замечает изъянов в своей внешности, пишет 7d.org.ua.