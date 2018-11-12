Пн, 12.11.2018
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Фото поедающей суши Алены Водонаевой вызывают отвращение

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Алена Водонаева

ФОТО: Instagram

Алена Водонаева считает себя красоткой, и не раз это подчеркивала. Но реальность оказалась намного ужасней ее фантазий. 

В Сеть попали фото жующей суши Алены, и на них она выглядит, мягко говоря, не очень хорошо. Водонаева во время поглощения еды жеманничает и кривляется. Впрочем, многие решили, что это ее обычная мимика, и она сама не замечает, насколько некрасиво выглядит. Между тем, она продолжает высмеивать людей с лишним весом, и не замечает изъянов в своей внешности, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

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