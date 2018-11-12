Пн, 12.11.2018
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  • Доигрались! В Хельсинки открывается первый бордель с секс-куклами

Доигрались! В Хельсинки открывается первый бордель с секс-куклами

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Seksinukkude bordell. Pilt on illustreeriv

ФОТО: Giulio Lapone / IPA/SIPA /Scanpix

В столице Финляндии в районе Каннелмяки в этот четверг, 15 ноября, открывает двери первый бордель Unique Dolls, где вместо проституток будут работать секс-куклы.

Посетителей будут обслуживать четыре современные секс-куклы, которые были куплены в Германии и Китае. Это горячие штучки с подогревом, механическими движениями и искусственным интеллектом. Самая дорогая из них стоила 4500 евро.

Открывает аттракцион для взрослых гражданин России Константин, который пожелал не придавать огласке свою фамилию, совместно с финским бизнесменом, передает Iltalehti.

Куклы, которые будут развлекать посетителей весят от 36 до 42 килограмма, а ростом они 167-171 сантиметров. У каждой пластиковой дамы в борделе есть своя комната. Один час с секс-куклой обойдется в 100 евро.

Самое любопытное, что в скором времени в Unique Dolls появятся и секс-куклы мужчины. По крайней мере, так обещают его владельцы.

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