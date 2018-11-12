200-килограммовый Семчев усыхает на глазах

Поклонники Александра Семчева глазам не поверили, увидев, как сегодня выглядит артист – он просто высох! Люди забили тревогу: мол, их любимец серьезно болен. Кто-то даже предположил, что у Александра проблемы с сердцем.

"Да, я действительно значительно похудел, но спешу всех успокоить: корни не в каком-то заболевании, а в правильном питании, – признался певец. – О конечном результате пока говорить рано. Не знаю, надолго ли меня еще хватит, но на данный момент избавился уже от 40 килограммов. Как? Отказался от булок, жареного... Перешел исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями".

Рассказал актер и о диете: "Обычно варю куриную грудку, а к ней гарнир – порция размером с кулак. Еще в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов".

При этом Семчев, как выяснил StarHit, принципиально отказался от советов тренеров и диетологов. "В первую очередь худею для себя, во вторую – для работы, – сообщил Александр. – Мне повезло, что не люблю сладкое, с ним расстался с легкостью".