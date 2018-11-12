Фото: едва не погибшая Деми Ловато впервые показала себя после передозировки

Популярная певица Деми Ловато, которую в июле госпитализировали после передозировки наркотиками, наконец-то выписалась из рехаба.
Так, почти сразу после выхода из клиники певица попала в объективы папарацци, находясь на свидании в одном из ресторанов района Беверли-Хиллз.
Певица ужинала с Генри Леви, 30-летним дизайнером одежды, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в издании TMZ.
По сообщению издания, пара познакомилась несколько лет назад в реабилитационном центре и сейчас помогают друг другу оставаться "трезвыми". Как рассказал инсайдер из близкого окружения певицы, она "была счастлива, улыбалась и смеялась за ужином".
А уже вчера Деми Ловато вернулась в Instаgram, чтобы показать фото с выборов в американский конгресс.
"Как хорошо вернуться домой как раз к выборам!" - подписала снимок она.
Это стало первой публикацией исполнительницы после трехмесячной реабилитации.