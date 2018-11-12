«Иди в туалет, иначе не сядем»: как посвящают в бортпроводники

Бывшая бортпроводница Алена вспомнила в беседе с «Ридусом» свой первый рейс.

Первый раз лететь очень страшно. Ты заходишь в салон, и куча людей смотрит на тебя. Сейчас стажерам выдают форму, раньше такого не было, и ты должен был в своей обычной одежде обслуживать пассажиров. Естественно, ты выделялся среди остального персонала. И я настолько разволновалась, что всем вместо кофе налила чай, а вместо чая — кофе, не забыв добавить туда еще лимон,— смеется девушка.

По ее словам, ей удалось избежать своеобразного «посвящения» в профессию, но капитаны нередко рассказывали различные истории прошлых лет.

Испытание «огнем»

«Еду на борт привозят в сухом льду. Когда на него льешь воду, он начинает дымиться. Перед обслуживанием шутники засовывают этот лед в тележку с едой и зовут стажера, чтобы развозить питание. Когда стажер открывает дверцу, оттуда, естественно, начинает валить дым. У него начинается паника. Коллега, естественно, дает ему „совет“: „Что стоишь? Давай тушить! Надевай защитный капюшон!“ Конечно, потом стажеру говорят об этой шутке. Разумеется, все это происходит не на глазах пассажиров, чтобы не пугать», — говорит Алена.

«Иди в туалет, иначе не сядем»

По словам стюардессы, «приколы» на борту были возможны раньше, но не сейчас, когда все разговоры записываются по интерфону.

«Например, капитан корабля мог позвонить новенькой стюардессе и сказать, что на борту слишком много или, наоборот, слишком мало пассажиров и необходимо перераспределить нагрузку на посадке, иначе не сядем. Поэтому стюардессе придется приземляться в туалете. Весь экипаж подыгрывает, она верит. Конечно, никто в итоге в туалете ее не закрывал», — рассказывает стюардесса.

Волшебная кнопка

«Рассказывали историю, как капитан позвонил стюардессе и сказал, что у него не выпускается шасси, и попросил бортпроводницу нажать и не отпускать определенную кнопку, якобы отвечающую за шасси, на протяжении всего времени посадки. Естественно, стажер опасается и готовится исполнять указание КВС».

«Проверка» вестибулярного аппарата