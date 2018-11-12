«Буду отсылать всем, кого ненавижу»: пение Бузовой без фонограммы шокировало соцсети

В Сети активно распространяется видео, снятое на передаче Регины Тодоренко на телеканале «Пятница». Гостьей выпуска стала ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова, которой было предложено исполнить легендарный романс «Мне нравится» на стихи Марины Цветаевой.

В кадре Бузова без фонограммы, не попадая в ноты, пытается представить лиричную песню в оперном стиле, чем приводит в ступор даже ведущую программы. Лицо Тодоренко в момент исполнения Бузовой акапелла грозит стать отдельным мемом.

Интернет-пользователи пришли в ужас от вокальных возможностей популярной сегодня певицы. Они обвинили певицу не только в отсутствии голоса и слуха, но и в том, что она порочит честь не только Марины Цветаевой, но и Аллы Пугачевой, голосом которой эту песню исполняет героиня комедии Эльдара Рязанова.