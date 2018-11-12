«Буду отсылать всем, кого ненавижу»: пение Бузовой без фонограммы шокировало соцсети

Ролик, на котором ведущая «Дома-2» пытается исполнить романс «Мне нравится», стал вирусным в Сети.
В Сети активно распространяется видео, снятое на передаче Регины Тодоренко на телеканале «Пятница». Гостьей выпуска стала ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова, которой было предложено исполнить легендарный романс «Мне нравится» на стихи Марины Цветаевой.
В кадре Бузова без фонограммы, не попадая в ноты, пытается представить лиричную песню в оперном стиле, чем приводит в ступор даже ведущую программы. Лицо Тодоренко в момент исполнения Бузовой акапелла грозит стать отдельным мемом.
Интернет-пользователи пришли в ужас от вокальных возможностей популярной сегодня певицы. Они обвинили певицу не только в отсутствии голоса и слуха, но и в том, что она порочит честь не только Марины Цветаевой, но и Аллы Пугачевой, голосом которой эту песню исполняет героиня комедии Эльдара Рязанова.
«У меня кровь из ушей потекла», «Божееее. Как? КАААААК? За что?!», «Почему она так делает? Кто ходит на ее концерты? За что она получает деньги?», «Если она не умеет петь, то зачем ходит на передачи, где надо это делать?» - негодуют фолловеры, пишет TopNews.