Видео: жительница Индии двадцать лет живет в озере

Жительница Индии Патаруни Гош уже двадцать лет большую часть суток проводит в воде местного озера, пишет Neformat.co.ua.
Женщине уже 65 лет, и с 1998 года она на рассвете отправляется в небольшой водоем, забирается в воду и сидит там по 14 часов, пока не стемнеет. После этого Патаруни возвращается домой, убирает, стирает, готовит еду, занимается другими домашними делами и пытается при этом хоть немного поспать, поскольку с первыми лучами солнца ей предстоит снова идти к озерцу.
Все дело в том, что у женщины есть непонятное заболевание, при котором ее кожа воспаляется, а она сама страдает от ужасных болей. При этом симптомы ухудшаются при попадании на кожу солнечных лучей. Но как только женщина входит в воду, то начинает испытывать значительное облегчение. При этом у женщины совершенно нет аппетита – она ест всего несколько раз в месяц, и только рис с овощами.
Журналисты выражают надежду на то, что неравнодушные люди помогут собрать средства, необходимые для проведения обследования и лечения, поскольку женщина за все эти годы так и не смогла обратиться к врачу, поскольку она очень бедная. Ну, а пока, родственники и друзья Патаруни по нескольку часов в день проводят с ней у водоема, чтобы женщина не чувствовала себя одинокой.