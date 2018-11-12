Видео: жительница Индии двадцать лет живет в озере

Женщине уже 65 лет, и с 1998 года она на рассвете отправляется в небольшой водоем, забирается в воду и сидит там по 14 часов, пока не стемнеет. После этого Патаруни возвращается домой, убирает, стирает, готовит еду, занимается другими домашними делами и пытается при этом хоть немного поспать, поскольку с первыми лучами солнца ей предстоит снова идти к озерцу.

Все дело в том, что у женщины есть непонятное заболевание, при котором ее кожа воспаляется, а она сама страдает от ужасных болей. При этом симптомы ухудшаются при попадании на кожу солнечных лучей. Но как только женщина входит в воду, то начинает испытывать значительное облегчение. При этом у женщины совершенно нет аппетита – она ест всего несколько раз в месяц, и только рис с овощами.