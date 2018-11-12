Почему у некоторых людей сильно видны вены?

Причины сильного проявления вен

1. Большая физическая нагрузка, когда человек стоит статично несколько часов подряд (продавцы, парикмахеры). У докеров порта варикоз развивается из-за переноса больших тяжестей.

2. При уменьшении жировой прослойки под кожей, от чего она становится прозрачной и через нее четко видны вены.

3. При ношении неудобной обуви (каблуки или высокая колодка), когда нога находится в тесном положении и кровоток от ног затруднен.

4. На лице венозные звездочки появляются из-за закупорки капилляров, доставляющих кровь и кислород к коже лица.

Как только появляются хоть мелкие проявления на кожи в виде полопанных вен, рекомендуется сразу обратиться за помощью к врачу.

Что делать, если вены все же появились?

За целый день ноги выносят большую нагрузку, потому что человек постоянно передвигается или же стоит за прилавком более восьми часов. Ваши первичные действия будут заключаться в следующем:

отправиться к флебологу;

снизить нагрузку;

временно перестать носить обувь на каблуках;

снизить свой вес, так как лишние килограммы дают дополнительную нагрузку на нижнюю часть тела.

Вены проступают через кожу молочных желез

Обычно к флебологу с этой проблемой приходят женщины, срок беременности у которых приближается к 3-му триместру, а также кормящие мамы. Организм женщины в этот период полностью перестраивает свою гормональную систему. Во время лактации, когда молоко увеличивает кровоток, и вместе с кислородом становится причиной увеличения вен. После прекращения кормления, когда молоко пропадает, вены приходят в норму.

Что представляют собой вены?

Венами считаются сосуды, где кровь доставляет кислород внутренним органам. У многих людей кожа прозрачная и белая, поэтому вены проступают более четко. Венозная сетка часто появляется в области бедер, на голени и даже на лице.

Причина возникновения венозной сетки не выяснена до сих пор. Предположительно, что сетка образуется из-за плохой работы клапанов, которые располагаются в каждой вене. Клапан может не сработать, не пропустить кровь и она скапливается, что провоцирует развитие варикоза.

Причины патологии вен

1. Профессиональное заболевание у рабочих некоторых профессий

2. Ожирение, которое становится еще одной нагрузкой на нижнюю часть тела и, соответственно, на вены.

3. Беременность.

Диагностика

Для определения диагноза проводятся следующие анализы:

Анализ крови (биохимия);

монографическое обследование сосудов;

исследование сосудов ангиографическое.

Как правильно лечить

1. Ношение специальных чулок из компрессорного трикотажа.

2. Воздействие лазером на пораженные участки вен. Во время проведения процедуры, производится местный наркоз, и человек полностью избавляется от венозных узлов.

3. Озонотерапия. При этой процедуре в поврежденный сосуд вводится озон. В дальнейшем он превращается в кислород и усваивается кровью. После этого разносится к внутренним органам по кровеносной системе.