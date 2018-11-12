Юлия Барановская впервые прокомментировала роман с Галкиным

Юлия Барановская возмущена слухами о приписываемом ей романе с Максимом Галкиным. Однако подавать в суд на обидчиков не будет, пишет news.ru.
Слухи об отношениях между телеведущими появились буквально на пустом месте. Всё из-за того, что коллег якобы увидели уходящими вместе после церемонии ТЭФИ. Максим Галкин категорически отказался комментировать подобные разговоры, но подписчики до сих пор атакуют его вопросами: «Интересно, это утка или правда, что вы, Максим, с Аллой разводитесь и то, что вы увлеклись Барановской?!», «Правда, что вы с Барановской любовь крутите?!». Юлия Барановская рассказала News.ru всё, что она об этом думает.
Тот полный абсурд, который желтые издания распространяют последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание — не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придётся комментировать „мусор“ из Интернета. Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чём тут говорить?» — возмутилась Барановская. У теледивы было желание подать на жёлтое издание в суд, но затем она отказалась от этой идеи.
На вечеринку глянцевого журнала Барановская пришла одна, не отказав себе в удовольствии пообщаться с коллегами. Но недолго — утром телеведущая улетела в Сочи, чтобы поддержать дочь Яну на танцевальном фестивале. Дочь Барановской и Аршавина несколько лет занимается в коллективе «Тодес».