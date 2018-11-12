Юлия Барановская впервые прокомментировала роман с Галкиным

Тот полный абсурд, который желтые издания распространяют последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание — не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придётся комментировать „мусор“ из Интернета. Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чём тут говорить?» — возмутилась Барановская. У теледивы было желание подать на жёлтое издание в суд, но затем она отказалась от этой идеи.