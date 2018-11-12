Ученые предложили продавать секс-роботов только психически здоровым людям

Сексологи отметили, что чаще всего подобными устройствами пользуются на регулярной основе психически больные люди или аутисты, для здорового нормального мужчины это может быть унизительным.

Также медики считают, что пострадать от обращения с секс-устройствами могут именно люди, поскольку с пластмассовым изделием от грубого обращения точно ничего случиться не может. В связи с этим врачи-сексологи и настаивают на том, что при некоторых диагнозах должен быть введен запрет на пользование роботами для секса.