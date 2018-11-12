Ученые предложили продавать секс-роботов только психически здоровым людям

Врачи-сексологи считают, что секс-роботы нужно продавать только психически здоровым людям. Свое мнение медики обосновывают тем, что уже в ближайшем будущем у людей могут возникнуть серьезные проблемы с этими устройствами, пишет Neformat.co.ua.
Сексологи отметили, что чаще всего подобными устройствами пользуются на регулярной основе психически больные люди или аутисты, для здорового нормального мужчины это может быть унизительным.
Также медики считают, что пострадать от обращения с секс-устройствами могут именно люди, поскольку с пластмассовым изделием от грубого обращения точно ничего случиться не может. В связи с этим врачи-сексологи и настаивают на том, что при некоторых диагнозах должен быть введен запрет на пользование роботами для секса.