Деми Мур уже два года встречается с женщиной

После расставания с Эштоном Катчером в 2011-м у Деми Мур больше не было серьезных и длительных отношений с мужчинами. Может быть, потому, что она сменила ориентацию, пишет Woman.
В наше время однополыми союзами среди знаменитостей уже мало кого удивишь, и все же новость, появившаяся на американском портале RadarOnline, имеет все шансы стать сенсационной.
Как пишут журналисты сайта, 55-летняя голливудская звезда закрутила роман с 43-летней сербской стилисткой Машей Мандзукой. По словам редакции, отношения двух женщин длятся уже два года. У пары все серьезно: Деми познакомила Машу со своими тремя дочерьми, а та представила актрису своим детям.
Младшая дочка Мандзуки считает Мур своей второй мамой, а знаменитость проводит с ней все свободное время.