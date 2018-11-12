Деми Мур уже два года встречается с женщиной

В наше время однополыми союзами среди знаменитостей уже мало кого удивишь, и все же новость, появившаяся на американском портале RadarOnline, имеет все шансы стать сенсационной.

Как пишут журналисты сайта, 55-летняя голливудская звезда закрутила роман с 43-летней сербской стилисткой Машей Мандзукой. По словам редакции, отношения двух женщин длятся уже два года. У пары все серьезно: Деми познакомила Машу со своими тремя дочерьми, а та представила актрису своим детям.