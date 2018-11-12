Ученые выделили три типа любителей порно: к какому относитесь вы?

Разумеется, исследований на тему порно множество. А вот и подоспело новое. На этот раз постарались ученые канадского Университета Лаваля.

Они проанализировали данные 850 потребителей порно. После того как ученые достаточно помучили подопытных личностными тестами и психологическими анализами, они разделили всех порнозрителей на три категории: «восстанавливающие силы», «испытывающие непреодолимое влечение» и «подверженные риску».

И только одну из этих трех групп ученые назвали «здоровой». Да, как несложно догадаться, это группа «восстанавливающих силы» с помощью порно. Их, кстати, оказалось больше всего — целых 75,5%. Они смотрят порно регулярно, но не одержимы им, удовлетворены своей сексуальной жизнью с партнером или партнерами.

На втором месте — «испытывающие непреодолимое влечение» к порно. Эти 12,7% опрошенных были не удовлетворены своей сексуальной жизнью с партнером или партнерами. Им также свойственно избегание сексуальной темы.