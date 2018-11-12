Ученые выделили три типа любителей порно: к какому относитесь вы?

Несмотря на то, что тема порно по-прежнему остается табуированной в обществе (тем более, если неподалеку чья-то бабушка), мы не можем лицемерить и утверждать, что оно играет незначительную роль в нашей жизни. Некоторые из нас не представляют своей жизни без порно (особенно те, кто давно и счастливо женат), пишет Menscult.ua.
Разумеется, исследований на тему порно множество. А вот и подоспело новое. На этот раз постарались ученые канадского Университета Лаваля.
Они проанализировали данные 850 потребителей порно. После того как ученые достаточно помучили подопытных личностными тестами и психологическими анализами, они разделили всех порнозрителей на три категории: «восстанавливающие силы», «испытывающие непреодолимое влечение» и «подверженные риску».
И только одну из этих трех групп ученые назвали «здоровой». Да, как несложно догадаться, это группа «восстанавливающих силы» с помощью порно. Их, кстати, оказалось больше всего — целых 75,5%. Они смотрят порно регулярно, но не одержимы им, удовлетворены своей сексуальной жизнью с партнером или партнерами.
На втором месте — «испытывающие непреодолимое влечение» к порно. Эти 12,7% опрошенных были не удовлетворены своей сексуальной жизнью с партнером или партнерами. Им также свойственно избегание сексуальной темы.
Как ты можешь догадаться, совсем плохо дела обстоят с группой «подверженные риску». Представители этой группы (11,8%) вообще не пытаются идти на сексуальный контакт с другими особями, предпочитая целиком посвящать себя просмотру порно в одиночестве. Если что, это называется порнозависимостью. И вполне поддается лечению.