«Я проснулась оттого, что кукла смотрела на меня, а с полки упала Библия»

Игрушка неоднократно "нападала на людей", и в итоге хозяйка решила от нее избавиться. Кроме того, она взяла черного кота — "для энергетического баланса" в доме.

Перуанка по имени Берлиз рассказала о случившемся в её доме местным СМИ. Женщина утверждает, что ее кукла по имени Дейзи из ревности нанесла увечья ее бойфренду, в результате чего он решил разорвать отношения.

По словам Берлиз, куклу она получила в подарок от матери на Рождество. Однако в один прекрасный день у Дейзи внезапно вылезли все волосы, и хозяйка решила положить ее обратно в пакет, но кукла внезапно напала на нее.

ФОТО: CEN/Latina Entretenimiento

В куклу вселился полтергейст: она самостоятельно передвигается по жилищу и даже способна перемещать предметы силой мысли, рассказывает Берлиз.

Как-то раз я проснулась и увидела, что кукла повернула голову и смотрит прямо на меня. Вдруг зажегся яркий свет и с книжной полки упала Библия. Потом я заплакала, свет погас и вокруг меня стали водить хоровод какие-то тени.

Парень решил бросить ее после того, как Дейзи напала на него во сне, утверждает Берлиз. Нападению куклы подверглась и кузина Берлиз, которая однажды осталась у нее ночевать. Чтобы уберечь своего ребенка, хозяйка игрушки решила от нее избавиться. Кроме того, она купила черного кота.