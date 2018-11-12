«Я проснулась оттого, что кукла смотрела на меня, а с полки упала Библия»

По словам жительницы Кальяо (Перу), ее кукла по имени Дейзи может самостоятельно передвигаться по дому и даже перемещать предметы силой мысли, пишет Лайф.
Игрушка неоднократно "нападала на людей", и в итоге хозяйка решила от нее избавиться. Кроме того, она взяла черного кота — "для энергетического баланса" в доме.
Перуанка по имени Берлиз рассказала о случившемся в её доме местным СМИ. Женщина утверждает, что ее кукла по имени Дейзи из ревности нанесла увечья ее бойфренду, в результате чего он решил разорвать отношения.
По словам Берлиз, куклу она получила в подарок от матери на Рождество. Однако в один прекрасный день у Дейзи внезапно вылезли все волосы, и хозяйка решила положить ее обратно в пакет, но кукла внезапно напала на нее.
В куклу вселился полтергейст: она самостоятельно передвигается по жилищу и даже способна перемещать предметы силой мысли, рассказывает Берлиз.
Как-то раз я проснулась и увидела, что кукла повернула голову и смотрит прямо на меня. Вдруг зажегся яркий свет и с книжной полки упала Библия. Потом я заплакала, свет погас и вокруг меня стали водить хоровод какие-то тени.
Парень решил бросить ее после того, как Дейзи напала на него во сне, утверждает Берлиз. Нападению куклы подверглась и кузина Берлиз, которая однажды осталась у нее ночевать. Чтобы уберечь своего ребенка, хозяйка игрушки решила от нее избавиться. Кроме того, она купила черного кота.
Стоит отметить, что по описанию Берлиз ее игрушка напоминает главного персонажа серии хорроров о злой кукле Чаки, в которую благодаря магии вуду вселился дух серийного убийцы.