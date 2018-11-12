Какой кошмар... На запись авторегистратора попало жуткое существо на обочине дороги

Ролик попал на ютуб-канал UFOmania, но стал популярен, когда на него обратили внимание на Reddit, пишет Daily Star. На его кадрах видно зеленоватое существо с длинными руками и ногами ростом, предположительно, чуть больше метра. По словам водителя, сначала он думал, что это просто автостопщик, который хочет остановить машину. Но при ближайшем рассмотрении это оказалось нечто странное. А когда мужчина решил ещё раз взглянуть на незнакомца, того уже не было.