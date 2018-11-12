Трико, которого нет! Длинноногая модель сводит с ума нарядом для фотосессии Фото 18+
12 ноября 2018, 9:41
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Красавица-модель Джули Лисл приготовила для поклонников бомбу – смелую фотосессию в прозрачном трико.
Джули – молодая американская модель, которая не стесняется показывать свое безупречное тело. Она неоднократно оголялась в социальных сетях и для журнальных фотосессий.
Правда, обычно на таких съемках девушка прикрывает свои прелести то норковой шубкой, то цветами... На этот раз Джули позирует в прозрачном трико, которому не под силу скрыть уже ничего.
Смотрите галерею!