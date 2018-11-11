70 тысяч евро в год! Самая молодая победительница лотереи хочет купить бойфренда

Самая молодая победительница популярной в Британии лотереи «Евромиллионы» будет платить будущему избраннику по 60 000 фунтов стерлингов в год (около 70 тысяч евро).
23-летняя Джейн Парк решилась на подобный шаг после нескольких неудачных отношений, передает The Sun. В 2016 году британка рассталась с финалистом «Икс Фактора» Сэмом Каллаханом, которого подозревала в изменах. А роман с известным футболистом Джорданом Пигготтом закончился разбитым сердцем.
Джейн признается, что никогда не была уверена в чувствах своих избранников. Девушка подозревала, что они в первую очередь любят ее банковский счет. Поэтому Парк и решилась на такой шаг. Теперь миллионерша из Эдинбурга теперь готова заплатить за лояльность будущего бойфренда.
Джейн запускает веб-сайт, где все желающие могут поучаствовать в битве за ее сердце и ежегодное вознаграждение в 60 000 фунтов стерлингов. После отбора лучших претендентов, богатая блондинка сходит с каждым из них на свидание.
Весь процесс будет сниматься на камеру и выйдет в следующем году в виде документального фильма.
Джейн Парк купила лотерейный билет в 17-летнем возрасте. Так девушка стала самой молодой миллионершей Великобритании, выиграв 1 000 000 фунтов. Парк тратила деньги на отдых и развлечения, но вскоре устроилась на работу за 8 фунтов в час. Окружающим она объяснила, что жизни в роскоши и полной лени предпочитает рабочую рутину.