70 тысяч евро в год! Самая молодая победительница лотереи хочет купить бойфренда

23-летняя Джейн Парк решилась на подобный шаг после нескольких неудачных отношений, передает The Sun. В 2016 году британка рассталась с финалистом «Икс Фактора» Сэмом Каллаханом, которого подозревала в изменах. А роман с известным футболистом Джорданом Пигготтом закончился разбитым сердцем.

ФОТО: Facebook

Джейн признается, что никогда не была уверена в чувствах своих избранников. Девушка подозревала, что они в первую очередь любят ее банковский счет. Поэтому Парк и решилась на такой шаг. Теперь миллионерша из Эдинбурга теперь готова заплатить за лояльность будущего бойфренда.

Джейн запускает веб-сайт, где все желающие могут поучаствовать в битве за ее сердце и ежегодное вознаграждение в 60 000 фунтов стерлингов. После отбора лучших претендентов, богатая блондинка сходит с каждым из них на свидание.

Весь процесс будет сниматься на камеру и выйдет в следующем году в виде документального фильма.

ФОТО: Facebook