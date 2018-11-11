Вот они! Три самых корыстных и меркантильных знака Зодиака

Не удивительно, что от таких людей хочется держаться подальше. Однако это не всегда возможно. Перед вами тройка знаков Зодиака, которые имеют темную сторону характера в виде жадности и корыстолюбия.

3. Телец

На первый взгляд Тельцы кажутся миролюбивыми, добрыми и чрезвычайно отзывчивыми людьми. Но это лишь до тех пор, пока вас не связывают финансовые отношения или пока Телец надежно обеспечен деньгами. Просто для этого человека финансовая обеспеченность стоит на первом месте, и когда стабильности приходит конец, наружу вылезает обратная сторона Тельца. Становятся заметны его мелочные поступки, попытки обманывать, хитрить, чтобы как можно быстрее вернуть себе финансовую стабильность. О справедливости, дружбе и просто о человечности Телец в такие моменты не задумывается.

Вот только судорожные попытки урвать себе куш побольше, нередко портят отношения Тельца с окружающими, разрушают многолетнюю дружбу и настраивают против этого человека коллектив. Ясно мыслить и осознавать свои поступки эти люди начинают только тогда, когда вновь набивают карманы и перестают с содроганием думать о завтрашнем дне.

Чтобы осознать, насколько корыстными бывают Тельцы, попробуйте занять у них денег. Скорее всего, такой человек просто откажет вам, а если и займет, то лишь половину суммы, да к тому же назначит проценты за пользование!

2. Дева

Очень сложным знаком в плане отношения к деньгам являются и Девы. Это чрезвычайно скупые личности, которые своей экономией доведут домочадцев до нервного срыва. При этом сами будут гордиться тем, что сумели сэкономить даже сущие крохи.

Мелочность – второе «Я» представителей знака Дева. Решив купить нужную вещь, они обойдут пешком полгорода, чтобы найти самый дешевый товар, а затем будут до посинения торговаться, пока своим поведением не вгонят в краску продавца. Девы будут ходить пешком на работу, чтобы сэкономить на транспорте, покупать самую дешевую еду и носить одну и ту же вещь несколько лет. При этом каждый месяц львиную долю зарплаты они будут класть на банковский счет.

А еще, ради корысти Девы готовы жить с людьми, которые им неприятны. Для брака они ищут обеспеченного партнера, и, повстречав такого, готовы притворяться сколько угодно, только чтобы жить в комфортных условиях и пользоваться материальными благами. О чувствах и отношениях они беспокоятся в последнюю очередь. Пожалуй, именно поэтому после близкого общения многие люди сильно разочаровываются в Девах.

1. Козерог

Ничто так не радует Козерога, как кошелек, туго набитый деньгами. Ну, разве только, банковский счет с кругленькой сумой. Даже отношения с близкими людьми меркнут для Козерога, когда в руках оказывается пачка хрустящих банкнот. Да и как иначе, если вся жизнь этих людей от начала и до конца имеет сугубо меркантильную основу.

Козероги не сдвинутся с места, чтобы помочь человеку, если взамен не получат хороший навар. Они рассматривают людей как объекты, деля их на тех, которые могут представлять финансовый интерес, и тех которые не представляют никакого интереса. Первых они умело обрабатывают, ищут подходы и пытаются стать партнерами в бизнесе, чтобы обогатиться за их счет. Вторых же они не замечают и откровенно пренебрегают отношениями с ними.