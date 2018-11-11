Максиму Фадееву потребовалось лечение после таблеток для похудения

В эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ Максим Фадеев рассказал о том, как получилось, что он не по своей воле стал лицом таблеток для похудения. Продюсер признался, что действительно заказывал этот препарат.

По его словам, он увидел рекламу средства для сброса веса в интернете. Тогда для распространения таблеток продавцы использовали имя Ксении Бородиной. «Я тоже попробовал и после этого лекарственного препарата я года полтора выкарабкивался с желудочно-кишечными проблемами», – подчеркнул Максим Фадеев.