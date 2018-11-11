«Отпетые мошенники» выступят на концерте «Руки Вверх!» в Таллинне

«Руки Вверх!» с масштабным концертом в Таллинн приедут в компании друзей и партнеров по поп-сцене конца 90-х - группой «Отпетые мошенники». Наряду с незабываемыми хитами «Руки Вверх!» в рамках концертной программы «21» - «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже», «Алешка», «Лишь о тебе мечтая» и многими другими в стенах Saku Suurhall будут звучать самые известные хиты «мошенников» - «Девушки бывают разные», «А у реки», «Люби меня, люби» и другие любимые песни.