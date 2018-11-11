«Отпетые мошенники» выступят на концерте «Руки Вверх!» в Таллинне

4 декабря на большом концерте легендарной группы «Руки Вверх!» и его бессменного солиста Сергея Жукова в Saku Suurhall выступит также популярный в конце 90-х российский музыкальный коллектив «Отпетые мошенники».
«Руки Вверх!» с масштабным концертом в Таллинн приедут в компании друзей и партнеров по поп-сцене конца 90-х - группой «Отпетые мошенники». Наряду с незабываемыми хитами «Руки Вверх!» в рамках концертной программы «21» - «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже», «Алешка», «Лишь о тебе мечтая» и многими другими в стенах Saku Suurhall будут звучать самые известные хиты «мошенников» - «Девушки бывают разные», «А у реки», «Люби меня, люби» и другие любимые песни.
Являясь родоначальником музыкального направления на русскоязычной сцене, выражающегося в миксе рэпа и танцевальной музыки, «Отпетые мошенники» вошли в историю российского шоу-бизнеса и память нескольких поколений на большей части континента.