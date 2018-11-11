«Балтийский путь»: Мария Максакова едет в Эстонию

Название тура не только отражает географию выступлений певицы, но и прямо отсылает к известным событиям 1989 года, объединившим граждан Прибалтики в борьбе за демократические ценности и гуманистические идеалы. «Балтийский путь» продемонстрировал всему миру желание прибалтийских народов вновь обрести свободу и независимость, самостоятельно направлять общее будущее, строить достойную жизнь на своей земле. Жизнь Марии Максаковой убеждает, что певица разделяет непростой выбор всех свободных людей. Внутренняя свобода объясняет драматические повороты ее личной судьбы, стремление к самореализации определяет широту творческих интересов, а общественное благо направляет политическую деятельность Марии Максаковой. Её история известна всему миру, её гражданская позиция близка каждому человеку, её голос завоевал миллионы сердец. «Балтийский путь» продолжается.