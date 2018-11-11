«Балтийский путь»: Мария Максакова едет в Эстонию

21 декабря в Концертном доме «Alexela» выступит оперная звезда, солистка Национальной оперы Украины, Большого и Мариинского театров — Мария Максакова. Концерт в Таллине — часть гастрольного тура «Балтийский путь», в рамках которого состоятся выступления в столицах Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии, отмечающих в 2017 - 2018 годах 100-летие своей независимости. В программе концерта Марии Максаковой и Рижского симфонического оркестра под управлением Дмитрия Морозова прозвучат вокальные произведения Дж.Верди, Дж.Пуччини, П.И.Чайковского и другие.
Название тура не только отражает географию выступлений певицы, но и прямо отсылает к известным событиям 1989 года, объединившим граждан Прибалтики в борьбе за демократические ценности и гуманистические идеалы. «Балтийский путь» продемонстрировал всему миру желание прибалтийских народов вновь обрести свободу и независимость, самостоятельно направлять общее будущее, строить достойную жизнь на своей земле. Жизнь Марии Максаковой убеждает, что певица разделяет непростой выбор всех свободных людей. Внутренняя свобода объясняет драматические повороты ее личной судьбы, стремление к самореализации определяет широту творческих интересов, а общественное благо направляет политическую деятельность Марии Максаковой. Её история известна всему миру, её гражданская позиция близка каждому человеку, её голос завоевал миллионы сердец. «Балтийский путь» продолжается.
Мария Максакова - оперная певица, представительница знаменитой артистической династии Максаковых, солистка ведущих оперных театров (Национальная опера Украины, Большой театр, Мариинский театр, “Геликон-Опера”). Вместе с Маэстро Валерием Гергиевым и Мариинским театром выступала на крупнейших оперных сценах мира. Звукозаписывающий лейбл Universal выпустил три сольных альбома певицы.