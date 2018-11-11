Калифорния в огне: сгорело место съемок сериала «Мир Дикого запада»

О том, что ранчо Paramount в городе Агура-Хиллз сгорело, сообщила в «Твиттере» администрация Национальной зоны отдыха Санта-Моника-Маунтинс. Также о пожаре на ранчо сообщила телесеть HBO, снимавшая сериал «Мир Дикого Запада».

«Ранчо Paramount было одной из основных съемочных площадок первого и второго сезона »Мира Дикого Запада«, наряду с Melody Ranch в городе Санта-Кларита, а также съемочными площадками в штате Юта. В данный момент съемки новых серий «Мира Дикого Запада» не ведутся, люди эвакуированы из опасной территории. Пока мы ничего не можем сказать о масштабах ущерба. Мы мысленно с теми, кто пострадал в результате этого страшного пожара. Это сейчас важнее», - говорится в сообщении телесети HBO.

На ранчо Paramount проходили съемки многих фильмов. В их числе - «Дом у озера», «Попавший под призыв», а также сериалы «Менталист», «Думан» и «Скорострел». На ранчо с 1992 по 1997 годы также проходили съемки сериала «Доктор Куин, женщина-врач». До 1950 гг. на ранчо проводились автомобильные гонки, которые показаны в фильме 1957 года The Devil's Hairpin.