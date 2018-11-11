Максим Виторган о беременности Ксении Собчак: «Может, не от меня?»

Вторую беременность 37-летней Ксении Собчак упорно обсуждают уже несколько месяцев. Сначала поклонники заметили округлившийся животик у телеведущей, а потом и одна из ее знакомых подтвердила интересное положение бывшего кандидата в президенты. Сама звезда довольно долго хранила молчание, тем самым лишь дополнительно подогревая слухи.

Правду рассказал муж политика Максим Виторган, который развеял многочисленные слухи в программе «А поговорить?», которая выходит на YouTube. Актер в ироничной форме опроверг беременность жены.

«Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?» — шутливо засомневался Виторган.