Вс, 11.11.2018
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Максим Виторган о беременности Ксении Собчак: «Может, не от меня?»

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Максим Виторган и Ксения Собчак.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Актер признался, что в ближайшее время пополнения в их семье не предвидится. Максим Виторган назвал свою жену «сумасшедшей мамашей» из-за того, что она выкладывает фотографии их сына в Instagram.

Вторую беременность 37-летней Ксении Собчак упорно обсуждают уже несколько месяцев. Сначала поклонники заметили округлившийся животик у телеведущей, а потом и одна из ее знакомых подтвердила интересное положение бывшего кандидата в президенты. Сама звезда довольно долго хранила молчание, тем самым лишь дополнительно подогревая слухи.

Правду рассказал муж политика Максим Виторган, который развеял многочисленные слухи в программе «А поговорить?», которая выходит на YouTube. Актер в ироничной форме опроверг беременность жены.

«Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?» — шутливо засомневался Виторган.

Также в интервью Максим признался, что считает Ксению сумасшедшей матерью. Ему не нравится ее стремление выкладывать фотографии с Платоном в интернет.

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