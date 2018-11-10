Сб, 10.11.2018
Названы три самых несчастных знака Зодиака в 2019 году СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Успенская начала спиваться из-за дочери-фрика

Успенская начала спиваться из-за дочери-фрика

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Любовь Успенская.

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

Любовь Успенская стала героиней первого выпуска программы Миланы Тюльпановой "Мягкая сила". Певица раскрыла ведущей свои душевные терзания, пишут Dni.ru.

Успенская души не чает в своей единственной дочери Татьяне. Артистка делает все, чтобы ее наследница была счастлива, пишут Dni.ru.

Когда девушка повзрослела и решила жить вдалеке от звездной мамы, Любовь огорчилась, но не стала противиться. В итоге Татьяна уехала учиться за границу. Певица тяжело переживала эту историю.

Успенская начала спиваться. "Чтобы мне стало легче, я принимала 50 грамм коньяка", – призналась певица.

Но как только артистка взяла себя в руки, случилась новая напасть. Татьяна несколько месяцев назад попала в неприятную историю – упала с велосипеда и сильно покалечилась. Девушка получила заражение крови. Кроме того у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Сейчас Татьяна в Москве, в доме у мамы. Все свободное время Успенская посвящает дочери. Родительница окружила наследницу любовью и заботой, она старается каждый день радовать девушку.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ