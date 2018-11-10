Успенская начала спиваться из-за дочери-фрика

Успенская души не чает в своей единственной дочери Татьяне. Артистка делает все, чтобы ее наследница была счастлива, пишут Dni.ru.

Когда девушка повзрослела и решила жить вдалеке от звездной мамы, Любовь огорчилась, но не стала противиться. В итоге Татьяна уехала учиться за границу. Певица тяжело переживала эту историю.

Успенская начала спиваться. "Чтобы мне стало легче, я принимала 50 грамм коньяка", – призналась певица.

Но как только артистка взяла себя в руки, случилась новая напасть. Татьяна несколько месяцев назад попала в неприятную историю – упала с велосипеда и сильно покалечилась. Девушка получила заражение крови. Кроме того у Татьяны двусторонний перелом челюсти и выбиты зубы. Успенская потратила целое состояние на лечение любимой дочери. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.