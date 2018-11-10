Рыбак заметил в океане красивую фарфоровую куклу. Но когда «кукла» вдруг запищала, действовать пришлось быстро

Новозеландец Гас Хатт любит посидеть с удочкой на берегу океана, остановившись в существующем уже полвека кемпинге Murphy’s Holiday Camp недалеко от Мататы, рассказывает NZ Herald. В начале восьмого часа утра Гас спустился на пляж. Обычно он выбирает для рыбалки место прямо перед кемпингом, но в этот раз он по какой-то необъяснимой для себя причине решил сменить дислокацию на сто метров левее.

Там Хатт оглядел океан и заметил в воде нечто странное — фарфоровую куклу.

Она плыла вдоль берега на примерно одинаковом расстоянии от пляжа, так что окажись я там на минуту позже, я бы уже ничего не увидел. — Гас Хатт, рыбак

Когда кукла поравнялась с Гасом, он решил всё-таки её вытащить.

Когда она проплывала мимо, я всё ещё думал, что это просто кукла. Так что я протянул свою руку и схватил её за руку. Я посмотрел на лицо младенца, оно было словно фарфоровым. И тут он легонько запищал. Я подумал: «Боже, это ребёнок, и он жив».

Хатт оглянулся на свою жену Сью, и та побежала к менеджеру кемпинга, чтобы узнать, кто из гостей приехал с ребёнком. Менеджер в свою очередь указал на палатку единственной семьи, у которой был маленький мальчик.

В полвосьмого утра Джессику Уайт разбудил менеджер со словами, что её ребёнка нашли в океане. И девушка сначала подумала, что это очень плохая шутка. Но нет, никто вокруг не был в силах шутить.

Я думаю, моё сердце перестало биться с того момента, как я узнала эту новость, и до того момента, пока я не увидела моего сына. Я не думаю, что тогда моё сердце работало. Это было очень страшно, но он дышал, он был жив. Господи, было так замечательно его увидеть. Я очень сильно его обняла.

Как оказалось, ребёнок слегка расстегнул молнию на палатке, прополз в получившееся отверстие и отправился на утренний пляж.

Вскоре на месте появились экстренные службы, которые увезли 18-месячного мальчика в больницу в Уакатане. А когда родители вместе с ребёнком вернулись в кемпинг за вещами и чтобы поблагодарить Гаса за спасения сына, тот сказал, что даже не думал, что случилось что-то особенное.

Этот парень спустился на пляж, чтобы посмотреть на мир вокруг. Он просто ещё прекрасный нахальный маленький мальчик.— Гас Хатт, рыбак