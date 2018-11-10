Ведущий Николай Дроздов впервые рассказал о больной дочери

В первый раз Николай Дроздов женился, будучи студентом. Его избранницей стала женщина по имени Инна. Она подарила ему дочь Надежду. Однако их брак продлился лишь два года. По мнению Дроздова, у них не сошлись характеры, но стоило им расстаться, как отношения наладились.

Тем не менее, он помогал с воспитанием дочери, брал ее к себе. Но много времени с ней он проводить не мог, потому что часто путешествовал и уезжал в экспедиции. Недавно Надежда упала с лестницы и сломала позвоночник. Ей потребовалась финансовая помощь и поддержка в поисках подходящей клиники. Дроздов сказал, что сейчас занимается этими вопросами.

Надежда географ, до недавнего времени она тоже много путешествовала, занималась животными, вела передачи, посвященные братьям нашим меньшим. Живет она с матерью, не замужем и детей нет. По мнению Дроздова, ее жизнь наполнена, несмотря на то, что ее личная жизнь сложилась таким образом.

Сейчас телеведущий счастлив во втором браке. Он женился через 20 лет после развода. Избранницей стала соседка снизу Татьяна. Они познакомились в лифте, потом он попросил ее напечатать на машинке его книгу. Свадьба у них была скромной, на ней присутствовало лишь шесть человек.

Вместе они уже 40 лет. Татьяна подарила ему дочь Елену. А та, в свою очередь, двух внуков. Старшему Филарету уже 14 лет, а младшему Яну – восемь. Их отцом является мужчина, проживающий в Австралии. Он работает шеф-поваром. На Зеленом континенте несколько лет жили и Елена с детьми, однако недавно они вернулись в Россию. Сейчас Елена нигде не трудоустроена. Супруга Татьяна на пенсии. Вот так и получилось, что зарабатывает только Николай Дроздов.